V Česku se rýsuje pátý národní park. V polovině roku 2023 by mohl vzniknout NP Křivoklátsko

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že plánuje v nejbližší době zahájit proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko. Měl by se rozkládat asi na šestnácti procentech nejcennějšího území současné chráněné krajinné oblasti. To se ale nelíbí vedení obcí, kterých se vyhlášení národního parku dotkne. Vadí jim, že by se tím zvýšil turistický ruch.

„Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada anebo také zámecký park ...,“ tak popisuje přírodu Křivoklátska spisovatel Ota Pavel v povídce Smrt krásných srnců.

Křivoklátsko | Foto: Miroslav Routa, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Křivoklátsko je od roku 1978 chráněnou krajinnou oblastí. Téměř dvě třetiny jeho rozlohy pokrývají listnaté a smíšené lesy, tok řeky Berounky tam vymodeloval za dlouhá tisíciletí hluboké, místy až kaňonovité údolí, nechybí tam skály, suťoviska či stepi. Kokořínsko je také domovem nespočetných druhů rostlin a živočichů. Desítky ohrožených se pak vyskytují na území budoucího národního parku, třeba čáp černý, mlok skvrnitý nebo luňák červený, z rostlin například tis červený nebo mochna bílá.

Ministerstvo životního prostředí plánovalo zahájit vyhlašování národního parku už před 12 lety. Návrh se ale tehdy nepodařilo prosadit. Současná koaliční vláda Petra Fialy (ODS) si vyhlášení Národního parku Křivoklátsko dala do programového prohlášení.

Křivoklátsko | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

„Jsem přesvědčena, že kvalitně vyhlášený národní park může být přínosem nejen pro ochranu cenné přírody, ale je stimulem k sociálnímu a ekonomickému rozvoji regionu a tím zlepšení podmínek pro život místních občanů, “ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Křivoklátsko | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Obce jsou proti

Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že by národní park mohl na Křivoklátsku vzniknout nejdřív v polovině příštího roku. Termín ale bude platit, jen pokud by při jednáních nenastaly žádné spory. Proti záměru se ale už postavilo vedení některých obcí z oblasti. Stávající ochrana území je podle nich dostatečná a vyšší počet turistů by naopak ochraně přírody na Křivoklátsku uškodil.

Karlova Ves | Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Obec Karlova Ves, která by jako jediná ležela přímo v národním parku, uspořádala nedávno k vyhlášení národního parku anketu. Její výsledky zveřejnila na webu:

„Anketa byla rozdána do všech nemovitostí v obci Karlova Ves. Do ankety se mohli zapojit i chalupáři, kteří mají nemovitost v zastavěné části obce Karlova Ves. Do ankety se mohli zapojit i děti od 10 let. Z došlých, vyplněných anketních lístků 103 občanů nesouhlasí s vyhlášením NP Křivoklátsko, 2 občané souhlasí a jeden občan neví. Patnáct trvale žijících obyvatel lístek neodevzdalo.“

Anna Hubáčková | Foto: René Volfík, Český rozhlas

Ministryně Hubáčková se teď s obcemi chystá sejít. „Chci s nimi mluvit o tom, že je důležité vážit si toho, co máme a umět to chránit. Věřím, že se nám v průběhu vyhlašování podaří projednat a racionálně vysvětlit nejasnosti a výhrady a že spolu se starosty nad upřesněným návrhem najdeme řešení, které bude pro většinu přijatelné,“ uvedla ministryně životního prostředí.

Konečné slovo při rozhodnutí o vyhlášení národního parku Křivoklátsko pak bude mít Sněmovna. Pokud by byl vyhlášen, doplnil by NP Šumava, Krkonošský národní park, národní park Podyjí a národní park České Švýcarsko. Navíc by se stal prvním českým národním parkem, který by nebyl přeshraniční, tedy by neměl svůj protějšek v cizině.

Křivoklátsko | Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International