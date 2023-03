V Česku ubyde polí, zemědělci je ruší, protože se jim pěstování nevyplácí

Polí a sadů pro pěstování zeleniny a ovoce bude v Česku míň. Agrární komora odhaduje, že do roka ubyde asi 5 procent ploch pro zeleninu, sadů má zmizet celá desetina. Zemědělci je prodávají nebo přecházejí na jiné plodiny. Pěstování se jim totiž přestává vyplácet. „V posledních letech to dokonce někdy končí tak, že je prodán celý zemědělský podnik, často i do zahraničních rukou. A dá se říct, že noví majitelé se orientují na základní tržní komunity. To znamená pšenice či řepka,“ řekl Českému rozhlasu prezident Agrární komory Jan Doležal. Podle něj je problém třeba s prodejem jablek. Čeští sadaři podle něj nedokážou konkurovat dovozu levné úrody z Polska.