Větší výnos a odolnost vůči suchu. Nový biostimulátor může způsobit revoluci v zemědělství

MTU zvyšuje schopnost rostliny vstřebat dusík z půdy | Foto: Intracrop

Nový biostimulátor, který obsahuje patentovanou látku, může znamenat revoluci v zemědělství. Vedoucí týmu Jaroslav Niesler vysvětlil, že přípravek zadržuje v rostlinách chlorofyl.

"Tento prášek brání chlorofylu, aby se rozložil, čímž rostlinám umožňuje vyšší zelenost, vstřebávat více CO2 a provozovat více fotosyntézy. A díky tomu lépe růst, protože produktem fotosyntézy jsou cukry, což jsou energeticky bohaté látky, ze kterých ta rostlina bere energii a používá ji ke svému růstu. Zvednutí výnosu se pohybuje od 7 do 15 procent."

Zároveň látka sníží spotřebu dusíkatých hnojiv až o 15 procent.

Biostimulátor už testovali v Polsku a Británii

Graf výnosů ozimé pšenice z polního pokusu v Polsku 2021 | Foto: Poznaňská univerzita pro Intracrop

Produkt už vyzkoušeli na Poznaňské univerzitě v Polsku. Při aplikaci jedné dávky přípravku Status stoupl výnos o 13 až 14 procent a při aplikaci dvou dávek dokonce o 19 procent.

Látku testovali i farmáři ve Velké Británii. Vyzkoušeli ji na kukuřici, pšenici, řepce, bramborách, ovoci a zelenině. Farmáři měli výnosy vyšší o 5 až 15 procent. Výrobci od nich mají pozitivní zpětnou vazbu. Cílem společnosti je látku prodávat ve všech zemích EU, Spojených státech a Kanadě nebo také v Turecku a na Ukrajině.

Pšenice vystavená suchu: vlevo neošetřená, vpravo po aplikaci MTU | Foto: Ústav experimentální botaniky AV ČR

Licenci na výrobu látky vlastní britská společnost Intracrop, která ji chce příští rok uvést na český trh, dodává ředitel Ústavu experimentální botaniky Jan Martinec.

"Ta látka už se prodává ve Velké Británii, protože ten náš patent zakoupila v licenci britská firma Intracrop a ta potom dále distribuuje látku na evropské trhy. V příštím roce by měla být dostupná u nás, pak v Polsku a Maďarsku. Dále potom v zemích EU, Kanadě a dokonce i v Africe."

Podle Jana Martince tak může látka ovlivnit miliony lidí na celém světě.

Graf výnosů kukuřice z polního experimentu v Maďarsku 2022 | Foto: Intracrop

"Ta látka se perfektně hodí do naší doby. To znamená do doby, kdy je globální změna klimatu a zároveň probíhá válka na Ukrajině. Válka přinesla drahé energie a drahý plyn. Plyn se používá na výrobu dusíkatých hnojiv. A ta naše látka umožňuje to, že dosáhneme stejného výnosu při použití méně hnojiv, což je geniální věc."

Velký přínos biostimulátoru ocenila i předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Navíc biostimulátor nehubí ani rostliny, ani živočichy. Oceněn byl v americké soutěži, která se zaměřuje na inovace v oboru hnojení.