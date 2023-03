V Česku vznikne nová chráněná krajinná oblast, Soutok na Břeclavsku

V České republice vznikne nová chráněná krajinná oblast, stane se jí lokalita soutoku Moravy a Dyje. Je to území s největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo životního prostředí spolu s krajem. Ministerstvo ve způsobu ochrany našlo shodu se starosty i Jihomoravským krajem. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že Soutok bude národním parkem, CHKO by měla být prvním krokem k jeho vyhlášení. V ČR je dosud 26 chráněných krajinných oblastí. Po větší ochraně lužních lesů v lokalitě volají ochránci přírody několik desítek let. Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že se za více než tři desítky let nenašla politická síla, která by tento moravský přírodní unikát, pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii, ochránila celistvě. Na soutoku, kde patří veškeré pozemky Lesům ČR, jsou dodnes jen dvě malé národní přírodní rezervace s lužními pralesy.