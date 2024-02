V ČR podle Státního zdravotního ústavu přibývá případů černého kašle

V ČR podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) výrazně přibývá případů černého kašle, od začátku roku jich lékaři zachytili téměř 700 a v minulém týdnu 188. Podle odhadů epidemiologů jich může být 4000 za rok, informoval dnes SZÚ v tiskové zprávě. Typickým příznakem je dávivý kašel, přičemž záchvaty mohou přetrvávat několik dní, nákaza je nebezpečná hlavně pro neočkované děti nebo seniory. V roce 2014 bylo více než 2500 případů, loni necelých 500.

"Onemocnění zpočátku vypadá jako běžný katar dýchacích cest, může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Dominantní je postupný rozvoj opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji," popsala epidemioložka SZÚ Kateřina Fabiánová. Může se objevit i krátká zástava dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta. "Kašel se zhoršuje v noci a typické je, že nereaguje na běžnou léčbu. Mezi záchvaty kašle pacient nemá obvykle žádné příznaky," dodala.

Mezi nemocnými je letos nejvíc teenagerů ve věku 12 až 18 let. Šestnáct nemocných jsou děti do jednoho roku. V populaci se černý kašel ve větší míře objevuje jednou za tři až pět let.