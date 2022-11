V Krkonoších a Orlických horách napadl sníh, na hřebenech hor mrzlo

Ve vyšších partiích Královéhradeckého kraje v noci na čtvrtek nasněžilo. Sníh pokryl hlavně Krkonoše a Orlické hory, někde se držel i v horských údolích. Vyplynulo to z údajů horské služby, meteorologů a webových kamer. "V Krkonoších přes noc napadl asi jeden centimetr sněhu od nadmořské výšky zhruba 800 až 900 metrů, sníh pravděpodobně v nejbližších dnech roztaje. Viditelnost na hřebenech Krkonoš je omezená, střídavě na 400 až 600 metrů, je tam mlha. Na výlet to ale normálně jde," řekl ČTK Pavel Smejkal z Horské služby Krkonoše. První sníh nadcházející zimy napadl ve vrcholových partiích Krkonoších 18. září, následně se sněžení do nejvyšších českých hor vrátilo ještě 28. září. Závěr října byl ale naopak rekordně teplý. Ve vrcholových partiích Krkonoš pak opět nasněžilo v noci na 5. listopadu, přičemž pokaždé v dalších dnech sníh roztál. Loni přišel první sníh na hřebeny Krkonoš 12. října, o rok dřív to bylo 14. října.