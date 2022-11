V Praze budou opět k vidění umělecké panenky z celého světa a charitativní projekt „Poslové míru“ ukrajinských umělců. Již 7. ročník mezinárodní výstavy profesionálních uměleckých panenek, loutek a sběratelských medvídků Teddy, které se účastní umělci z více než čtyřiceti zemí světa, se bude opět konat v Paláci Lucerna v Praze. Akci je možné navštívit od pátku 11. 11. do neděle 13. 11. 2022. Výstava, jejíž patronkou je úspěšná česká herečka Bára Štěpánová, se bude opět konat po dlouhé pauze způsobené pandemií covidu-19. Pauza však nic nemění na velikosti a důležitosti celé akce, které se opět bude účastnit přes 80 umělců z České republiky, ale i ze zahraničí. Tento ročník bude ještě ozvláštněný charitativním projektem na podporu ukrajinských umělců. "Umělci z Ukrajiny patří k absolutní špičce v tomto oboru a pravidelně naši výstavu navštěvovali. Mezi nimi máme spoustu blízkých přátel, proto jsme se pro ně rozhodli udělat charitativní projekt a pomocí dobrovolníků přivézt sem jejich nejaktuálnější díla. Sami umělci tato díla nazývají „Poslové Míru“. Připravujeme tedy překrásnou expozici panenek z Doněcka, Charkova, Kyjeva a dalších válkou zmítaných oblastí. Víme, že právě tito autoři potřebují naši pozornost a pomoc nejvíce. Právě jim chceme ukázat, že to co dělají má smysl a budoucnost,“ říká ředitelka výstavy Bohdana Klátilová.