Od pravěku ke fraku. Historické oděvy si můžete 'obléknout' díky digitální 3D prezentaci

Od pravěku ke fraku | Foto: Muzeum města Prahy

Výstava s názvem Od pravěku ke fraku představuje historické oděvy nejen jako exponáty, ale také v digitální podobě. Návštěvníci si tak mohou ve středověkém domě U Zlatého prstenu virtuálně vyzkoušet, jak by jim dobové šaty padly.

O historické oděvy je tradičně velký zájem, připomněl v České televizi historik Tomáš Dvořák z Muzea města Prahy.

"Je to součást našeho výzkumného projektu Virtuální digitální šatník. My jsme se snažili vyřešit jakési dilema, že oděvy jsou zajímavé, návštěvníci se s nimi rádi seznamují, ale zároveň jsou velmi citlivé na vystavování. Proto jsme se rozhodli udělat tuto dynamickou formu, oděvy představit reálně, a jednak jako digitální modely."

Virtuálně si oděv obléknete pomocí snímací kamery a procházíte se třeba po Staroměstském náměstí. Unikátní velké magické zrcadlo stvořil pětičlenný tým z Českého vysokého učení technického v Praze.

Vyzkoušet si můžete pět historických oděvů

Oděvů na virtuální vyzkoušení je zatím pět. Vidíte je tu i fyzicky. Jsou to šaty Keltky, které vznikly na základě rekonstrukce z hrobových nálezů. Následně šaty z období Karla IV., tedy čtrnáctého století, dále studentská uniforma z roku 1848 a společenské šaty z období kolem roku 1900 z významného salonu Anny Masákové, a frak, pánský slavnostní oděv.

3D vizualizace umožňují návštěvníkům prohlédnout si předměty ze všech stran a všimnout si tak detailů, které nejsou na vystavených věcech tolik vidět. Digitální nasnímané postavy se prochází třeba po louce, jiné tančí v divadle, řekl v České televizi Jiří Kubišta ze sdružení CESNET.

"My jsme nejdřív v rámci projektu vytvořili digitální kopie těch šatů pomocí technologie, která se jmenuje fotogrametrie, a pak jsme je oblékli na virtuální postavy. Snažili jsme se to dělat i trochu zábavnější formou, takže ty tance nejsou třeba úplně dobové, ale zase to pěkně obveselí. Vždycky je trošku problém digitalizovat přesně historicky, ale zároveň to přiblížit návštěvníkům, aby to bylo trošku zábavnější. Takže historická postavička může třeba skákat panáka."

Virtualizace přispívá k dokumentaci stavu historických sbírek a slouží vědcům či výzkumníkům i pro jejich badatelskou činnost. Vytvořit model jednoho oděvu zabere celý den.

Digitálně se prezentovaly šperky i robot

Předměty zdigitalizovalo sdružení CESNET, které vytvořilo digitální prezentaci i na dalších výstavách. Loni šlo například o sadu šperků z 5. století, které jsou k vidění v Muzeu T.G.M. v Rakovníku, anebo o postavu robota pro Památník Karla Čapka ve Strži u Dobříše.

Sdružení při svých projektech spolupracuje s talentovanými studenty a studentkami. Na práci týmu, který vytvářel 3D modely pro výstavu Od pravěku ke fraku, se podílela posluchačka Fakulty informačních technologií ČVUT Alena Žižková, která se digitalizaci historického oblečení věnovala ve své bakalářské práci. Podobně její kolega Oldřich Linhart v rámci bakalářské práce digitalizoval postavu robota pro Památník Karla Čapka.