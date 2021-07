V sobotu přibylo nejméně případů covidu za víkendový den od konce června

V sobotu v Česku přibylo 69 lidí s pozitivním testem na Covid 19. V porovnání s minulou sobotou je to zhruba třikrát méně a nejméně za víkendový den od konce června. Zdravotníci celkem otestovali 64 tisíc lidí. Potvrzují to nejnovější data ministerstva zdravotnictví. Zpomalování epidemie potvrzuje i několikadenní pokles reprodukčního čísla, které udává rychlost šíření epidemie. To je také na nejnižší hodnotě od konce června je nyní také tzv. reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie. Nejvíc nakažených na sto tisíc zůstává v západních Čechách na Plzeňsku a taky na Klatovsku. V péči zdravotníků je v souvislosti s koronavirem aktuálně 40 lidí.