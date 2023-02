V Turecku a Sýrii pomáhají s následky zemětřesení čeští záchranáři i neziskovky

Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii se podle posledních údajů Počet obětí zemětřesení se blíží deseti tisícům. Záchranné týmy se stále snaží najít v sutinách zřícených domů živé. Čeští záchranáři prohledávají od noci sutiny domů v tureckém městě Adiyaman. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák. Zatím podle něj v troskách nikoho živého nenašli. Tým podle Kozáka pracuje v nepřetržitém režimu. Česko vyslalo do zemětřesením zasaženého Turecka celkem 68 záchranářů. Kromě hasičů jsou to i lékaři, stavební inženýři nebo kynologové.

České humanitární organizace mezitím nabízí pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou. Třeba Člověk v tísni poskytuje v zasažených oblastech teplé jídlo, pitnou vodu, benzin na provoz těžké techniky, ale i finanční pomoc. Třeba za veřejné práce při odklízení trosek. Jak Člověk v tísni, tak další nezisková organizace - ADRA - teď zaměřují svou pomoc na Sýrii, kde je situace kvůli občanské válce horší než v Turecku. eziskové organizace shání peníze na zajištění pomoci místním ve sbírkách. Češi do nich poslali od pondělí už miliony korun.