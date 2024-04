Válek: Dotace jsou jen zlomek toho, co EU dělá pro zdravotnictví v členských zemích

Přínos členství Česka v Evropské unii pro domácí zdravotnictví nelze podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zúžit jen na dotace. Díky EU se podle něj srovnává kvalita zdravotnických služeb, ČR je lídrem v zavádění screeningových odhalení rakoviny. Za přínos považuje také evropský průkaz pojištěnce nebo možnost expertů sdílet své poznatky. Dále vyzdvihl společnou iniciativu EU na nákup vakcín během pandemie covidu-19.

Dotační prostředky do českého zdravotnictví míří prostřednictvím několika programů. Celkem tak české subjekty čerpali mezi lety 2014 až 2021 kolem 42 miliard korun na zdravotnické projekty. Kromě dotací chtějí evropské země postupovat společně také v elektronizaci zdravotnictví, které by umožnilo sdílení informací mezi zeměmi. Ministr Válek jmenoval například mezinárodní recept na léky. Do budoucna by mohlo být možné sdílet třeba i výsledky vyšetření.