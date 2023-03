Válek: Valorizace plateb za státní pojištěnce se měnit nebude

Valorizace plateb za státní pojištěnce se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kvůli rostoucím nákladům státu snižovat nebude. Do budoucna ale bude potřeba celková změna systému, jinak bude více než polovinu veřejného zdravotního pojištění platit stát, řekl dnes na dotaz ČTK. Letos je platba za státní pojištěnce měsíčně 1900 korun, od příštího roku bude částka navázaná na vývoj reálné mzdy a inflace podobně jako zvyšování důchodů. Snížení valorizace plateb jako právě u důchodů podle informací České televize (ČT) požaduje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). "Pokud dojde k úpravě valorizačního vzorce v řádných termínech, jak je logické, že by se to promítlo i do plateb za státní pojištěnce. Ale zatím nepadlo rozhodnutí," řekl Stanjura ČT. Podle Válka ale nemá jít o nějakou okamžitou změnu. "On myslel, že se bude muset vést debata - někdy v budoucnu - o valorizacích plateb za státní pojištěnce. Určitě ne v tomto období nebo v dohledné době," řekl Válek. Se Stanjurou Válek i osobně mluvil a tvrdí, že je ním ve shodě. Současný systém valorizace plateb vychází z růstu inflace a reálné mzdy. Kvůli vysoké inflaci bude muset stát zaplatit do veřejného zdravotního pojištění místo plánovaných 140 miliard korun asi o sedm miliard víc.