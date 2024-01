Vědci se přiblížili záchraně nosorožce bílého severního, úspěšně přenesli embryo

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se poprvé podařilo úspěšně vložit embryo do těla nosorožčí samice. Metodu, která vychází z lidské asistované reprodukce, odborníci vyzkoušeli s embryem nosorožce bílého jižního. Březí samice ale později uhynula na infekci související se záplavami, uvedli vědci na tiskové konferenci v Berlíně. Cílem projektu je zachránit před uhynutím nosorožce bílého severního - na světě žijí jen dvě samice tohoto poddruhu, a to Fatu a Nájin narozené v zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt věří, že první mládě nosorožce bílého severního by se mohlo narodit za dva až tři roky. Narození takřka vyhynulého zvířete očekává do tří let také vedoucí mezinárodních projektů ZOO Dvůr Králové Jan Stejskal. "To je optimistický odhad," řekl v Berlíně ČTK. Podle ředitele královédvorské zoo Přemysla Rabase mají vědci naplnění projektu na dosah. "Ušli jsme za posledních pár let velký kus cesty a učinili řadu významných kroků. Naučit se odebírat vajíčka nosorožce, převážet je z Afriky do Evropy, oplodnit uchovaným spermatem a také zamrazit. Nyní se podařilo úspěšně vložit do náhradní matky snadněji dostupné embryo příbuzného jižního bílého nosorožce. Je to skutečně předposlední krok. Zbývá nám totéž dokázat s embryem severního nosorožce," uvedl v prohlášení. Zoo ve Dvoře Králové, jak Rabas připomenul, je jediné místo na světě, kde se v minulosti podařilo přirozeně rozmnožit nosorožce bílého severního. "Také díky tomu a především díky ohromnému úsilí mezinárodního týmu odborníků se nyní může s pomocí asistované reprodukce podařit zachránit fakticky vyhubený druh," dodal Rabas.