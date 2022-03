Vedle silničních dopravců žádá vládní kroky proti zdražování paliv i MHD

O vládní opatření proti dalšímu růstu cen pohonných hmot žádají stát vedle silničních dopravců i městské dopravní podniky. Vysoké ceny paliv jim výrazně zvedly náklady a stát by podle dopravců měl zejména snížit spotřební daň u pohonných hmot. Uvedlo to Sdružení dopravních podniků ČR, podle něhož dosavadní kroky vlády firmám nepomohly. Ve čtvrtek vyzvalo vládu k finanční pomoci a snížení spotřební daně sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia. Pokud se s vládou nedohodnou, jsou dopravci připraveni protestovat. "Dosavadní opatření vlády na dopravní podniky pozitivní vliv prozatím neměla. Avizované zrušení přimíchávání biosložky do paliva se na ceně ani projevit nemohlo, protože k úpravě legislativy dosud nedošlo, a od silniční daně jsou dopravní podniky osvobozeny, takže tato úleva na nás také nebude mít vliv,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Tomáš Pelikán. Současná situace podle dopravních podniků zásadně komplikuje návrat dopravy do standardního režimu po dvou letech covidových omezeních.