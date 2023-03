Velvyslanec Fleischmann: Po studiu ve Francii by se Češi měli více vracet domů

České děti mohou v rámci 100 let existujícího projektu českých sekcí odjet na tři roky studovat střední školu ve Francii. Po maturitě jich ale velká část zůstane ve Francii nebo odchází do jiných zemí, místo aby šla pracovat pro české firmy nebo českou státní správu. Český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann to považuje za slabou stránku tohoto jinak vynikajícího programu. V rozhovoru s ČTK uvedl, že právě na návraty studentů do českého prostředí se chce vedle dalších témat v rámci svého diplomatického působení v budoucnu více zaměřit.

"České sekce ve Francii nám všechny evropské země závidí. Je to pochopitelně něco docela zvláštního, že to stále ještě existuje, protože jsou i jiné možnosti," řekl Fleischmann, který sám na přelomu let 1969 a 1970 několik měsíců studoval v české sekci v Nîmes na jihu země. Jeho tehdejší integraci do francouzského školství ukončila emigrace jeho rodičů z Československa. "Mám na to neskutečně fantastické vzpomínky," poznamenal. Letos v Dijonu v Burgundsku chystají oslavy 100. výročí českých sekcí, které o dva roky oddálila pandemie covidu-19. V květnu se proto do Dijonu na týden chystá i Fleischmann. Na programu jsou debaty na vysoké škole SciencePo a vystoupení česko-francouzských umělců.