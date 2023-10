Velvyslankyně: Češi v Izraeli jsou v pořádku

Zhruba dvě stovky Čechů, kteří teď pobývají v Izraeli, jsou v pořádku a zatím se nechtějí evakuovat. Českému rozhlasu to řekla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Ministerstvo zahraničí dál varuje, aby lidé do Izraele cestovali jen v nezbytně nutných případech. Do některých oblastí by se podle Kuchyňové-Šmigolové neměli turisti vydávat vůbec. „Rozhodně to je do blízkosti pásma Gazy. Také by neměli jezdit na úplný sever, na hranici s Libanonem a se Sýrií. Pokud už tady jsou a chtěli by cestovat, tak Tel Aviv nebo Jeruzalém jsou relativně bezpečná místa,“ uvedla. Ministerstvo zahraničí ve středu potvrdilo, že mezi oběťmi teroristického útoku Hamásu na Izrael byl i jeden Čecho-Izraelec. Podle velvyslankyně tam 22letý mladík trvale žil.