Veřejné zdravotní pojištění čeká příští rok náklady 509 mld. Kč, bude ve schodku

Veřejné zdravotní pojištění bude příští rok podle předpokladu ministerstva zdravotnictví ve schodku 9,2 miliardy korun. Příjmy čeká 499,5 miliardy korun a výdaje 508,8 miliardy korun. Novinářům to dnes řekla vrchní ředitelka sekce pro ekonomiku a zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví (MZd) Helena Rögnerová.

Úhrady jednotlivým segmentům porostou v průměru o šest procent. Segmenty, které mají podle MZd prioritu, budou mít nárůst i násobně vyšší. Nejvyšší nárůst plánuje pro praktické lékaře pro děti a dorost (17,5 procenta), domácí paliativní péči (16 procent) a stomatologii (11,5 procenta).

"Slibujeme si, že to pokud možno zabrání odchodům dalších stomatologů do soukromého sektoru a pokud možno přiměje mladé stomatology, aby se zapojili do systému veřejného zdravotního pojištění," řekl ředitel odboru regulace cen a úhrad MZd Tomáš Troch. U dětských praktických lékařů chce MZd zohlednit nedostupnost v některých regionech a nalákat do oboru nové studenty.