Veřejnost oprávněně čeká blízké vztahy ČR a SR na politické úrovni, řekl Fiala

Veřejnost oprávněně čeká, že Česko a Slovensko budou mít na nejvyšší politické úrovni blízké vztahy, řekl po dnešním jednání se slovenským premiérem Robertem Ficem v Praze český předseda vlády Petr Fiala (ODS). Fico uvedl, že jeho první cesta po návratu do funkce nesměřovala do Česka jen ze zdvořilosti, vztahy ČR a SR jsou však podle něj do jisté míry narušené "zubem času", v poslední době nebyl navíc kvůli krizím čas na jejich inventuru.

Fiala ocenil, že Fico na první návštěvu po nástupu do funkce zamířil do Prahy. "Je to potvrzení nadstandardních vztahů mezi našimi zeměmi, mám tím na mysli obě naše společnosti, které mají přátelské vztahy, rodinné vazby," uvedl. Veřejnost proto oprávněně očekává, že i politici na nejvyšší úrovni vytvoří také co nejlepší podmínky pro spolupráci, dodal. Dnešní jednání na úřadu vlády podle něj bylo otevřené a obě vlády udělají vše pro spolupráci na společných projektech.

Do Prahy nezamířil Fico jen ze zdvořilosti, uvedl slovenský premiér. "Tento zvyk se mi mimořádně líbí," konstatoval. Vztahy ČR a Slovenska jsou však podle něj do určité míry narušené zubem času i s ohledem na to, že od rozpadu federace uplynulo přes 30 let. "V poslední době byly finanční krize, covid, nebyl čas na inventuru vztahů," doplnil. Vztahy podle něj nesmí ustrnout ve fázi "vzpomínkového optimismu", ale mít konkrétní obsah. S výjimkou otázky dodávek zbraní na Ukrajinu, které Slovensko pod novou vládou odmítá, mají obě země podobné postoje, zdůraznil Fico. "Nevidím to jako rozpor v hodnotových otázkách, jen říkáme, že nevěříme ve vojenské řešení konfliktu na Ukrajině," uvedl Fico.