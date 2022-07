Vláda: Česko začne jednat o nákupu amerických letounů F-35 Lightning

České vojenské letectvo by mělo být v budoucnu vyzbrojeno americkými bojovými letouny F-35 Lightning. Vláda rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o jejich pořízení. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) kabinet rozhodl na základě vojenského doporučení armády. Jednat bude do října 2023, pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, mohou být další způsoby řešení. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česká republika smlouvu do roku 2027, využít poté může dvouletou opci. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, půjde tak nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie.

Vláda také rozhodla o zrušení tendru na nákup pásových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Tendr, ve kterém zůstali tři potenciální dodavatelé, nabral postupně několikaleté zpoždění. Předchozí vláda ho přerušila, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Ministerstvo obrany nyní osloví švédského výrobce stroje CV-90 BAE Systems. Nové stroje mají nahradit letitá sovětská vozidla.