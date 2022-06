Vláda posílá do Parlamentu úpravu podmínek fungování škol pro běžence z Ukrajiny

Školy asi budou moct vytvářet pro ukrajinské uprchlíky oddělené třídy, pokud pro ně nebudou mít místa v běžných, počítá s tím návrh novely přijatý dnes vládou. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) na tiskové konferenci po jednání kabinetu zdůraznil, že jeho prioritou je začlenění ukrajinských dětí do běžných tříd, je ale třeba připravit i možnost zřizování segregovaných tříd.

O děti v ukrajinských třídách se podle návrhu i v dalším školním roce budou moct starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Výuka by ale měla být podle českých vzdělávacích programů. Novela má také ministerstvu umožnit v příštím roce pro uprchlíky opět mimořádně upravit termíny a podmínky pro přijímání do škol a ukončování vzdělávání. Platit by měla do konce srpna 2023.

Zákon by měl nově upřesnit, že uprchlíci musí začít plnit povinnou školní docházku v Česku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Dosavadní předpisy takovou lhůtu nestanovily. Ředitelé škol by měli Ukrajince přijímat přednostně do běžných tříd s českými dětmi.