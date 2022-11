Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti. Po jednání kabinetu to oznámil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Navzdory názoru kritiků návrhu, mezi které patřili i koaliční Piráti, nemá zákon platit pro přestupky ani anonymní oznámení. Podle Blažka to neznamená, že by se zaměstnavatelé anonymními oznámeními neměli zabývat. Jde podle něj o návrh, který má šanci projít jednáním ve Sněmovně i Senátu. Nevyloučil možné budoucí novelizace. Ministr připomenul, že Česko má s předložením zákona už roční skluz. Snaha o legislativní úpravu tzv. whistleblowingu se v Česku objevila opakovaně, žádný z dosud předložených návrhů ale nebyl přijat. Šéf Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš před jednáním vlády řekl, že nynější návrh je horší než předloha připravená minulou vládou. Piráti pro něj podle Bartoše nehlasovali.