Vláda schválila navýšení počtu dnů ředitelského volna. Na twitteru o tom informoval ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN. Podle návrhu by ředitelé škol mohli využít během roku až 10 dní volna navíc. Mohli by během nich místo volna zavést taky distanční výuku. Gazdík už dříve řekl, že díky návrhu ředitelé budou mít možnost rychle reagovat na vývoj epidemie. Při výuce na dálku i mimořádném ředitelském volnu by podle Gazdíka měli mít rodiče dětí do deseti let nárok na ošetřovné. Zákon musí ještě schválit Paralament a podepsat prezident. Poslanci by o novince měli jednat příští týden ve stavu legislativní nouze.