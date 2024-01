Vláda zřejmě podpoří zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí

Vláda pravděpodobně podpoří novelu koaličních poslanců, podle níž by Češi žijící v zahraničí mohli od příštího roku volit prezidenta a české i evropské poslance korespondenčně. Vyplývá to postojů většiny ministerstev k předloze. Český statistický úřad, který shromažďuje a zveřejňuje volební výsledky, se k návrhu postavil neutrálně, stejně jako ministerstva spravedlnosti a dopravy. Kabinet, který se v programovém prohlášení zavázal korespondenční volbu prosadit, má o předloze rozhodovat tuto středu.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu, včas o hlasování poštou požádají a nahlásí adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na nich volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu.

Okrskové volební komise v cizině otevřou po ukončení hlasování doručovací obálky a s pomocí identifikačních lístků zaznamenají ve voličských seznamech účast voliče. Systém podle předkladatelů v zásadě vylučuje možnost, že by volič hlasoval dvakrát, tedy i osobně. Proti novele jsou opoziční hnutí ANO a SPD, která měla dosud u Čechů v zahraničí minimální podporu. Tvrdí, že si vládní koalice chce takto zajistit hlasy krajanů v příštích sněmovních volbách za necelé dva roky.