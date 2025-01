Vlny byly loni nejnavštěvovanějším filmem v tuzemských kinech

Nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech byl v loňském roce snímek Vlny od režiséra Jiřího Mádla. Drama, které zachycuje práci novinářů v Československém rozhlasu od jeho premiéry 15. srpna navštívilo téměř 890.000 lidí. Akademici už dříve nominovali snímek do boje o nejprestižnější filmové ocenění Oscar. Na druhém místě se ve sledovanosti umístil americký animovaný film V hlavě 2, na který v uplynulém roce přišlo do kina asi 883.000 diváků. Vlny i V hlavě 2 se zatím promítají i letos.

V první desítce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku je ještě z českých děl na čtvrtém místě drama Zápisník alkoholičky (551.500 diváků) a na sedmém komedie Aristokratka ve varu (309.300 diváků). Celkem podle statistik přišlo do českých kin loni 13,04 milionu diváků, což bylo meziročně o dvě procenta méně. Tržby kin se vyšplhaly na 2,26 miliardy korun, meziročně o 0,9 procenta méně.

V boji o Oscara se Vlny dostaly do užšího výběru. Režisér Mádl proto s filmem odletěl do Los Angeles, aby svůj film představil některým z hlasujících členů americké akademie. Kvůli ničivým požárům se Mádl musel na začátku tohoto týdne vrátit. Finální nominace pořadatelé nejprestižnějších filmových cen posunuli na 19. ledna. Vítězové 97. ročníku Oscarů by měli být oznámeni na tradičním ceremoniálu v Los Angeles v noci na 3. března.