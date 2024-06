Vobořil: Odborný tým chystá návrh souboru opatření k omezení pití alkoholu

Tým expertů, politiků a zástupců resortů připravuje návrh opatření k omezení pití alkoholu. Obsahovat by měl omezení reklamy, úpravu prodeje a cen i posílení prevence a odborných služeb. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce materiál předložit k připomínkám na začátku podzimu. Řekl to dnes novinářům na konferenci o alkoholu a násilí na dětech.

Podle loňské výroční zprávy o závislostech každý osmý dospělý v Česku minimálně jednou týdně nadměrně pije. Rizikově a škodlivě popíjí až 1,3 milionu lidí nad 15 let. ČR patří k zemím s největší spotřebou. V roce 2022 každý obyvatel vypil v průměru 169,5 litru alkoholických nápojů. Alkohol může ročně až za 7000 úmrtí, tedy za šest procent. Roční dopady podle Vobořila stojí 60 miliard korun.

Soubor opatření by měl obsahovat návrh na omezení dostupnosti alkoholu. Prodávat by se mohl například jen v určitých prodejnách či v daném čase. Omezit by se měla reklama, vysílat by se mohla třeba až po 22:00. Na etiketách by se v budoucnu mohlo objevit i varování o škodlivosti. Upravit by se mohla spotřební daň a cena. Lídři koaličních stran budou jednat i o možném navýšení peněz na prevenci a podpůrné služby, zmínil Vobořil.