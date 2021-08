Vojtěch: Přeočkovávání třetí dávkou začne v polovině září

Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začít v polovině září. Řekl to dnes v pořadu Partie televize Prima. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda. Kabinet by se měl zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi. Testy by měly být povinné nejméně jednou týdně.

Třetí dávku vakcíny by lidé měli dostávat u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. "Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami," řekl ministr. Tohoto typu jsou vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které bylo v ČR podáno 83 procent všech dávek.

Ani v nejrizikovějším scénáři vývoje epidemie covidu-19 se podle ministra zdravotnictví na podzim nepočítá s uzavíráním služeb a obchodů. I nadále by platila režimová opatření a případně by se omezily hromadné akce, řekl v diskusním pořadu televize Prima ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nepředpokládá ale, že by situace měla být vážná. Ukáže se podle výsledků plošného testování dětí ve školách, které se uskuteční ve třech vlnách na začátku září, dodal. Podle nejrizikovějšího scénáře Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by v nemocnicích mohlo být v druhé polovině září kvůli covidu kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Předpokládá se, že epidemie poroste, ale nezatíží nemocnice.