Volební místnosti se zavřely. Začalo sčítání hlasů

Volby českého prezidenta na příštích pět let skončily. Ve 14:00 hodin se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Jméno nového prezidenta, který vzejde z duelu mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, bude známé odpoledne. Pavla favorizovaly předvolební průzkumy i sázkové kurzy, i když první volební kolo vyhrál jen těsně. Volební účast by s ohledem na zvýšený zájem voličů mohla být v případě prezidentských voleb rekordní a přesáhnout 70 procent. Například v některých horských obcích a střediscích v Jeseníkách dosáhla volební účast již v pátek večer sta procent. Postarali se o to rekreanti, kteří do zdejších volebních místnosti zamířili v pátek, ale také dnes, s voličskými průkazy. Volby neprovázely žádné větší problémy či incidenty.

Oficiální podobu získají výsledky v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů poté, co je v pondělí projedná Státní volební komise. Od 1. do 10. února pak bude možné průběh a výsledky obou volebních kol zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.