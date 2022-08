Výsledky kontrol zmrzlin a ledů do nápojů jsou nejhorší za posledních 6 let

Průběžné výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce v letošní sezóně potvrdily, že velká část provozovatelů nedodržuje předepsané postupy pro výrobu kopečkových a točených zmrzlin a ledů do nápojů. Oproti minulým sezónám mimořádně vysoká část odebraných vzorků nesplnila požadavky právních předpisů zejména v oblasti limitů pro přítomnost bakterií a takové potraviny představují riziko pro zdraví spotřebitele. SZPI o tom informuje v tiskové zprávě. Letos zjištěné podíly nevyhovujících vzorků jsou podle ní nejvyšší za posledních šest let. Mezi nevyhovujícími vzorky zmrzliny převládala vanilková příchuť. "Za hlavní příčinu nevyhovujících výsledků lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a nedodržení výrobního postupu při přípravě zmrzliny," uvedla inspekce. Jednou z příčin nevyhovující kvality zmrzlin může podle inspekce být také nedostatečné proškolení personálu nebo praxe, kdy provozovatelé nelikvidují neprodanou zmrzlinu na konci dne a vrací ji následující den do stroje. To může vést k přenosu bakterií ze zařízení na zmrzlinu.