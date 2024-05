Výstava Netruchlete pro mne připomíná v Hrabyni generála Heliodora Píku

Výstava Netruchlete pro mne připomíná 75 let od justiční vraždy generála Heliodora Píky. Osud rodáka ze Štítiny na Opavsku, který byl popraven v červnu 1949, si mohou zájemci připomenout do 30. listopadu v Národním památníku II. světové války v Hrabyni na Opavsku. ČTK to dnes řekla ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.

Slezské zemské muzeum jako správce rodinné pozůstalosti připravilo výstavu, která mapuje život této osobnosti dějin od jeho mládí přes vojenskou kariéru až po jeho zatčení, odsouzení a popravu. Pozornost je také věnovaná dlouhé cestě k jeho rehabilitaci. Návštěvníci uvidí například i torzo generálovy osobní zbraně. Pistole byla po desetiletí zakopaná v Hranicích na Moravě u rodného domu generálova syna Milana. Vykopána byla v roce 2010. Milan Píka ji pak věnoval Slezskému zemskému muzeu.