Výstava v Praze přibližuje sto let českých svobodných zednářů

V Praze jsou vůbec poprvé v historii vystavené věci spojené s Velikou loží Československou. Výstava v Novoměstské radnici, která nese název Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů, připomíná sto let její existence. V rozsáhlé expozici poprvé představí všech svých 28 aktivních lóží z celé České republiky jejich bohatou historii a významné osobnosti jednotlivých lóží. Kromě textu seznamujícího s historií zednářství především v českých zemích obsahuje také mnoho uměleckých děl, které život a praxi zednářů přibližují. Návštěvníci tam najdou i repliku zednářské dílny, tedy místnosti, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálům. Je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů. Zároveň mohou návštěvníci nahlédnout do komůrky rozjímání, malé místnosti, kde se uchazeč o vstup do řádu připravuje na své zasvěcení.

Veliká Lóže České republiky, v jejímž čele Velmistr stojí, je největší zednářskou jurisdikcí, svazem lóží, v Česku. Počet jejích členů nedávno překročil 600. Je zednářskou organizací, která patří k hlavnímu proudu světového zednářství a udržuje přátelské styky se Spojenou Velikou Lóží Anglie. Taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna. Navíc se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi po celém světě.

Součástí expozice je i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo. Mucha byl zednářem, o mnoha dalších z české historie a kultury se lidí na výstavě dozví; o těch žijících ale zednáři nemluví, o své příslušnosti prý může každý člen promluvit jen sám.