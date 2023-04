Výstava v Tel Avivu připomíná 100 let rozhlasového vysílání v Česku

Prostřednictvím unikátního obrazového materiálu z archivu Českého rozhlasu výstava nabízí pohled do života Českého rozhlasu, jeho minulosti i současnosti. Fotografie přibližují například skromné zázemí počátků vysílání v porovnání s dnešním studiovým zázemím, zachycují počátky sportovních přenosů, rozhlasová vystoupení prvního československého prezidenta Masaryka. Nechybí dramatické záběry z let 1945 a 1968. S využitím QR kódů je navíc možné si poslechnout autentické nahrávky z vysílání včetně slavného volání rozhlasu o pomoc. Prostřednictvím fotografií pak výstava představuje také vysílací a přenosovou techniku, technologický vývoj rádia a představuje Český rozhlas nejen jako instituci se stoletou tradicí, ale zároveň jako moderní veřejnoprávní médium.

René Zavoral | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

„Československý, později Český rozhlas vždy stál na straně veřejnosti a posluchače informoval, vzdělával i bavil. To, že lidé v rádiu dělají práci dobře, potvrzuje skutečnost, že si Český rozhlas drží pozici nejdůvěryhodnějšího média veřejné služby v Česku. A výstava ve spolupráci s Českými centry potvrzuje, že je významným partnerem i pro další instituce“, uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

Poprvé se výstava představí v rámci programu Českého centra Tel Aviv, kde bude k vidění od 3. dubna do konce června letošního roku. Následně poputuje do Českého centra Mnichov a Českého centra Bratislava. Další uvedení se chystá v zámoří, konkrétně v Českém centru New York, v prostorách České národní budovy na Manhattanu.

️100 let rozhlasového vysílání v Česku

Je to už celé století, kdy bylo v Československu zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání. U této příležitosti jsme spolu s @RadioPrague jsme připravili výstavu, která diváka provede celou jeho historií.

▶️https://t.co/jdWFOiLPPk@CCTelAviv pic.twitter.com/hMzOiUKPLY — Česká centra / Czech Centres (@Ceska_centra) April 3, 2023

Výstavu připravili Klára Stejskalová a Libor Kukal z Radio Prague International ve spolupráci s kolegy z Archivních a programových fondů Českého rozhlasu Dušanem Radovanovičem a Tomášem Dufkou.