Výzkum IOM: Desetina uprchlíků plánuje v krátké době návrat na Ukrajinu

Zhruba desetina uprchlíků plánuje v krátké době návrat na Ukrajinu. Vrátit se jednou domů chtějí dvě třetiny dospělých. Ve svém výzkumu o vysídlených to zjistila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Výsledky poskytla ČTK. Ve druhém čtvrtletí se do výzkumu zapojilo 1706 dospělých s dočasnou ochranou ze všech krajů kromě Zlínského. Pro tato místa a daný čas jsou zjištění podle autorů reprezentativní. Podle návrhu šesté novely zákona lex Ukrajina vláda připraví program podpory uprchlíků při jejich dobrovolném návratu.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných žily mimo domov víc než devět měsíců. Letos ve druhém čtvrtletí počítalo s tím, že se jednou vrátí domů, 66 procent dospělých. Loni na podzim to byly tři čtvrtiny. Celkem deset procent lidí by chtělo odjet na Ukrajinu v brzké době, a to do původního místa. Další procento chce vyrazit na jiné místo ve vlasti. Dvě procenta dospělých by se chtěla přestěhovat po Česku a tři procenta by ráda odešla do jiné země. Stěhovat se nemají teď v úmyslu tři čtvrtiny lidí s dočasnou ochranou.

Pro dvě pětiny z těch, kteří se chtějí v krátké době vrátit domů, je důvodem snaha o zlepšení situace ve vlasti. Téměř stejný podíl dotázaných zmínil shledání se s rodinou. Čtvrtina chce odjet kvůli tomu, že nemá či nemůže najít bydlení. Každý osmý dotázaný zmínil ale i diskriminaci. Zatímco muži se chtějí víc vracet kvůli zlepšení situace v místě původu, nedostatku bydlení a kvůli diskriminaci, ženy kvůli rodině.