Výzkum: Většina starších uprchlíků v Česku nezvládne mít nečekaný výdaj 2500 Kč

Sedm z deseti uprchlíků z Ukrajiny nad 60 let, kteří žijí sami, nedokáže pokrýt nečekaný výdaj 2500 korun. Nezvládne to taky víc než polovina uprchlických domácností se staršími členy. Ve svém výzkumu o vysídlených to zjistila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Výsledky dnes poskytla ČTK. Do průzkumu se zapojilo od poloviny února do konce března 403 lidí nad 60 let. Pro daný čas a místa zkoumání jsou zjištění podle autorů reprezentativní.

Podle statistik ministerstva vnitra pobývalo k nedělní půlnoci v Česku zhruba 358.700 lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Z nich bylo víc než 65 let 4505 mužům a 9572 ženám.Mnoho respondentek a respondentů by chtělo získat práci i v Česku. Nejčastější překážkou byla jazyková bariéra, zdraví, kvalifikace či pečovatelské povinnosti. Místo mělo 12 procent osob nad 60 let. Průměrný ukrajinský starobní důchod činí 3418 korun. Podle studie tři pětiny důchodců na Ukrajině ale mají méně než 2976 korun. Minimální penze v Česku je 5170 korun.

Víc než polovina dotázaných uvedla, že si jejich domácnost nemůže dovolit neočekávaný výdaj 2500 korun. Nedokázalo by ho pokrýt 72 procent těch, kteří bydlí sami. Mezi lidmi od 60 do 64 let by ho nesrovnalo 46 procent a mezi osobami nad 65 let 57 procent. Třetině uprchlických domácností zbývá dohromady méně než 5000 korun na měsíc. Sedm procent lidí má méně než 1000 korun na měsíc, další desetina má od 1000 do 2000 korun. Většina dotázaných přišla z východu a jihu země. IOM poukazuje na to, že se často nemají kam vrátit, nebo že je u nich doma situace nebezpečná.