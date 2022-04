Vznikne nová metodika zaměřená na snížení omezování pacientů na psychiatrii

Šest psychiatrických nemocnic a lůžkových psychiatrických oddělení ve fakultních nemocnicích v Česku se zapojilo do projektu, který se zaměří na redukci využívání omezovacích prostředků, na rozvoj a podporu prevence a zvládání konfliktů s psychiatrickými pacienty. Součástí má být i vzdělávání personálu v jiných metodách zklidnění pacientů a předcházení konfliktům. Do dvou let má vzniknout nová metodika i pro ostatní zařízení. Projekt je podpořený z evropských a norských fondů.

"Z výzkumu, který jsme realizovali ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, vyplynulo, že pacienti vnímají omezování a systémy pravidel a zvyklostí na psychiatrických odděleních značně negativně. Také jsme zjistili, že je velmi málo rozšířené vzdělávání pracovníků například v deeskalačních technikách nebo v alternativních strategiích, jak používání omezovacích prostředků předcházet," uvedl v tiskové zprávě ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Pavel Říčan.