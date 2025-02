VZP vrací za doplatky za léky miliardu, částka se meziročně zvýšila o čtvrtinu

Částka, kterou Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vrací za doplatky za léky na recept, za rok 2024 překročila miliardu korun. Meziročně se zvýšila o čtvrtinu. Pojišťovna, u které je pojištěno zhruba 60 procent obyvatel, o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zdravotní pojišťovny budou přeplatky posílat v prvním čtvrtletí letošního roku pojištěncům naposledy, nově se po dosažení limitu daného zákonem odečtou přímo v lékárně. Ministerstvo zdravotnictví na konci ledna informovalo, že limitu pro rok 2025 dosáhlo už více než 116.000 lidí. U seniorů nad 70 let a zdravotně postižených je ochranný limit 500 korun, u dětí a seniorů nad 65 let 1000 korun a pro ostatní dospělé 5000 korun. Počet pojištěnců VZP, kteří limitu dosáhli, se meziročně zvýšil o 15 procent. Loni jich bylo 734.000, přes 80 procent z nich senioři nad 70 let. Průměrně pojišťovna vracela 1369 korun, o rok dříve to bylo o 113 korun méně. Nově se letos pacienti dozvědí, zda už dosáhli zákonem daného limitu v lékárně.