Z České pošty v pololetí odejde o třetinu méně zaměstnanců než se čekalo

Z České pošty nakonec odejde na konci měsíce nejvýš 574 zaměstnanců. To je o třetinu míň, než se kvůli rušení poboček původně čekalo. Podnik ruší celkem 924 pozic. Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka ale část pracovníků využila nabídky a přejde na jiné pobočky, které budou fungovat dál. "Aktuálně 350 zaměstnanců využilo nabídku a přešlo na nástupnické pobočky, které budou obsluhovat klienty z rušených pošt. Není vyloučeno, že do konce měsíce ještě nedojde k dohodě s dalšími pracovníky," uvedl mluvčí. O měsíc později, tedy ke konci července, podnik podle Vitíka zruší navíc 529 doručovatelských pracovních pozic.

Pošta od července ukončí provoz tří set poboček kvůli klesajícímu provozu, ze stejného důvodu snižuje i počet doručovatelů. Podnik, který loni vykázal ztrátu přes 1,7 miliardy Kč, by se měl do dvou let transformovat na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a komerční doručovací firmu.