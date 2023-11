Z Karlových Varů se bude v příštím roce létat do sedmi destinací

Karlovarskému letišti v příštím roce přibudou letecké linky. Místo tří destinací, kam se létalo charterovými lety letos, jich bude v příštím roce sedm včetně nové pravidelné linky do Izraele. Letadla z Varů zamíří do Řecka, Bulharska, Turecka, Tuniska a do Izraele. Podle jednatelky Letiště Karlovy Vary Alice Undus to může znamenat téměř čtyřnásobný počet cestujících ve srovnání s letošním rokem. Řekla to novinářům. "Příští rok bude pro karlovarské letiště opravdu pěkný, protože budeme mít celkem 11 letů týdně v letní sezoně, od května do září. Z toho bude jedna pravidelná linka do izraelského Tel Avivu, to znamená, že si cestující budou moci koupit letenku normálně na trhu. A tady očekáváme zvýšení příletového cestovního ruchu pro Karlovarský kraj," uvedla Undus.

V letošním roce karlovarské letiště odbaví zhruba 11.000 cestujících. Pokud se potvrdí obsazenost letů z letošní sezony, tak by v příštím roce mohlo karlovarským letiště projít okolo 40.000 cestujících. To sice ještě zdaleka nedosahuje dob, kdy do Karlových Varů létaly pravidelné linky z Ruska a kdy letiště odbavilo přes 100.000 cestujících, ale je to výrazný posun proti předešlým rokům. Letiště tehdy tvrdě poznamenala pandemie koronaviru a válka na Ukrajině.