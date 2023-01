Z velkochovu slepic, kde se potvrdilo největší ohnisko ptačí chřipky v Česku, je odklizena polovina chovu

Z velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku, hasiči a pracovníci firmy odklidili dosud zhruba 500 tun drůbeže. Podle aktuálních odhadů je to polovina všech nosnic, které je třeba v chovu zlikvidovat. ČTK to řekl ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Vyklízení hal by podle aktuálního odhadu veterinární správy mohlo být hotové do konce tohoto týdne. Ve třech halách společnosti Česká drůbež bylo v Brodu 750.000 nosnic. Kromě 500 tun drůbeže už z Brodu kamiony odvezly také asi 4,3 milionu vajec.