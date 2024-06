Za covidu začal pěstovat houby v garáži v Brně, poptávka stále roste

David Kovář začal v době covidové pandemie pěstovat houby v garáži. Loni už se přesunul do pěstírny v brněnských Žabovřeskách. Ale poptávka po čerstvých houbách je tak velká, že už nyní předpokládá, že za rok, možná rok a půl se bude muset přesunout do ještě větších prostor a bude muset zapojit vedle rodiny i zaměstnance, řekl majitel firmy Houbio v rozhovoru s ČTK.

Za covidu si poranil koleno, musel se přestat věnovat výkonnostnímu sportu a hledal, co by jeho čas naplnilo. Postupně pronikal do pěstování hub. "Hodně jsme šli cestou pokus - omyl a rozhodně to není pro lidi, které složí první neúspěchy. Prožili jsme si jich spoustu a letos nás zaskočilo, když začalo mrznout a ve sklepě klesla teplota natolik, že jsme přišli o většinu úrody," řekl Kovář.