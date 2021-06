Obaly, izolace, desky či kůže z hub? Alternativu plastům nabízí výzkumníci z jižní Moravy

Stoprocentně přírodní, ekologicky šetrný, snadno získatelný a rozložitelný. Takové vlastnosti má materiál, který se podařilo vyrobit mladé biotechnologické firmě Myco z jižní Moravy. Hmota, jejíž hlavní složkou je mycelium, tedy podhoubí, by mohla sloužit jako náhrada pěnového polystyrenu, ale i jiných plastů.

Obal z houbového mycelia | Foto: Myco

„Zkoumáme, vyvíjíme a vyrábíme funkční stoprocentní přírodní materiály z houbového mycelia v kombinaci s odpady zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu,“ představuje svoji činnost startupová firma na webu.

Projekt založil akademický malíř David Minařík, který se před několika lety nadchl pro biologii, a zaměřil se hlavně na zkoumání hub. Zaujala ho možnost využití podhoubí jako pojiva při tvorbě pevného a zároveň plně přírodního materiálu, který je biologicky rozložitelný.

Mycelium | Foto: Rosser1954, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

„V přírodě si mycelium nejspíš běžně nevšimnete. Schovává se totiž pod povrchem země, kde probíhá větvení, proplétaní a spojovánií malých trubiček. Výsledkem celého procesu jsou bujné sítě, které slouží nejen k přenosu vody a živin mezi stromy. Díky svým pojivovým vlastnostem muže proměnit organický odpad v plně funkční materiály,“ dozvíte se na webu firmy.

Když podhoubí proroste třeba nadrcenými pilinami, slámou nebo jinými odpady ze zemědělského či dřevozpracovatelského průmyslu a vytvoří kompaktní a zároveň tvarovatelný materiál, má podobné vlastnosti jako pěnový polystyren. Má podobnou strukturu, lze jej tvarovat a výsledný materiál je zároveň pevný i pružný.

Mohou se tak z něj vyrábět třeba fixační a ochranné prvky do kartonových krabic, nebo různé krabičky i dárková balení. Podstatné ale je, že například obal vyrobený z mycelia se na rozdíl od plastů dá zkompostovat a pohnojit s ním třeba pole.

Foto: Myco

„To je ta hlavní krása tohoto, že se to může podrtit na kompost, dát do bioodpadu nebo kompostéru. Hlavní pojivová složka je mycochytín, to se v určitých druzích hnojiv používá jako prémiové hnojivo,“ vysvětlil Českému rozhlasu jeden z výzkumníků Jan Ostrezi.

Různé využití

Produkty firmy mají ale potenciál širokého uplatnění v různých odvětvích. Například vzhledem k pórovitosti přichází v úvahu použití jako izolace. Výhodou je v tomto případě je podle firmy Myco třeba to, že je podstatně odolnější vůči ohni a při vyšších teplotách se specificky netaví, jako tomu bývá u pěnového polystyrenu.

Foto: Myco

Za pomoci mycelia je ale možné vyrobit i hutné tvrdé desky, které skvěle nahradí například překližku a dřevotřísku. Díky snadné tvarovatelnosti a zajímavému přírodnímu vzhledu mohou podle firmy Myco vznikat i designové výrobky nejrůznějšího charakteru. Možné jsou i různé povrchové úpravy a také laserové gravírování. „Momentálně pracujeme na kůži z mycelia známé také pod názvem Reishi,“ doplňuje David Minařík. Ta by se mohla stát přírodní náhradou živočišné a umělé kůže.

Ekologickou výhodou je podle firmy také lokálnost produkce. Veškeré vstupní suroviny čerpáme z obnovitelných zdrojů, které jsou snadno místně dostupné, upozorňuje firma. Jejím cílem je prosadit mycelium v průmyslu. „Věříme, že masové využívání mycelia v průmyslu může zásadně pomoci v boji proti klimatickým změnám.“