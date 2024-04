Za porušení protiruských sankcí uložil soud v Teplicích Rusovi peněžitý trest

Občan Ruské federace musí zaplatit 300.000 korun za pokus o porušení mezinárodních sankcí. Ve prospěch České republiky propadne z jeho účtu v přepočtu 3,3 milionu korun. Rozhodl o tom Okresní soud v Teplicích. Vladimíru Lichutinovi, který prohlásil vinu, uložil soud také zákaz podnikání v prodeji motorových vozidel na 20 měsíců. Muž se pokusil vyvézt před dvěma lety luxusní auta do Ruska. V reakci na válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině uvalila Evropská unie v roce 2022 na Rusko rozsáhlé a bezprecedentní sankce, mezi nimi je zákaz vývozu jakéhokoliv lusuxního zboží. Banky a peněžní ústavy od té doby sledují toky peněz z území Ruské federace. Upozornily také na podezřelý převod na účet Lichutina, který žije několik let v České republice. V květnu 2022 se pokusil prodat tři luxusní automobily zákazníkům v Rusku, kteří mu poslali peníze na účet. Podnikatel chtěl obchod zakrýt tím, že dočasně registruje vozidla v Bělorusku. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si nechal lhůtu na podání odvolání. Předsedkyně senátu uvedla, že dalším možným postihem by bylo zrušení trvalého pobytu, soud k tomu ale neshledal důvod, Lichutin žije na území České republiky řadu let, vychovává děti, které se v ČR narodily, žádná negativní zjištění k jeho osobě podle soudu nebyla. Lichutin u hlavního líčení řekl, že se prodejem motorových vozidel už nezabývá.