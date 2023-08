Nonna Lorenz: Je to takové klubko různých emocí. Rusko miluji a zároveň ho otevřeně odsuzuji

Nonna Lorenz žije v Česku skoro deset let. Přijela sem z Jekatěrinburgu a nyní bydlí v Plzni. Proč se přestěhovala do České republiky? "Stejně jako většina lidi, které znám, i já jsem se rozhodla pro Českou republiku proto, že je to tady taková „levná Evropa". A samozřejmě kvůli jazyku, jelikož je slovanský, tak všichni tvrdili, že je snadné se ho naučit. A pak také možnost studovat VŠ zadarmo." Nejvíc ji překvapily cesty kolem barokních a gotických budov. "Dodnes se ptám kamarádů, jak dlouho musí člověk žít v Česku, aby se přestal fotit u každého sloupu." Jak vnímá válku? Proč Rusko miluje a zároveň odsuzuje?