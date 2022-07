V Mariánských Lázních spolu Rusové a Ukrajinci žijí v klidu

Do západočeských lázní to není z Ruska zrovna blízko, nicméně obliba Karlových Varů a Mariánských Lázní tam trvá již několik století. Lidé sem přijížděli za cara, za Sovětského svazu, pak ze všech nezávislých republik. Turisté z Ruska dnes přijet nemůžou, i tak se zde ale setkávají stálí ruští obyvatelé města s ukrajinskými uprchlíky, s nimi rusky mluvící návštěvníci z Evropy (těch je překvapivě velmi hodně) a do toho i migranti z Moldavska nebo jiných postsovětských zemí. Jak spolu všichni vycházejí?

Adelya Kalieva pochází z Uzbekistánu, 20 let žije v Mariánských Lázních, pracuje jako vedoucí v ruské jídelně a obchodě s potravinami. Zde můžete ochutnat ukrajinský boršč nebo pelmeně. Na vstupních dveřích prodejny visí oznámení: „Vedoucí této prodejny jsou občané Ukrajiny, prosím nepoškozujte náš majetek nacházející se na území ČR."

Foto: Eva Turečková, Radio Prague International

Paní Adelya potvrzuje, že k takovému incidentu již došlo. „Možná šlo o nějaké nedorozumění, protože v našem obchodě je ruské i ukrajinské zboží. Pravděpodobně to někdo udělal ze vzteku - nevíme. Uvidíme. Policie to vyřeší. Jsem neutrální člověk, nemám vztah ani k Ukrajině, ani k Rusku. Samozřejmě je to hrozná válka, ale nebudeme podporovat ani jednu stranu. Všechno je to politika, ať to politici vyřeší. K Rusům i Ukrajincům přistupujeme stejně. Vaříme tady jídla z ruské i ukrajinské kuchyně. Všichni k nám můžou přijít a v klidu se najíst a odpočinout si. Obecně je tady mnoho rusky mluvících lidí, kteří většinou přijdou a chovají se k nám normálně," říká.

Takže vztahy mezi lidmi se podle vás nezhoršily? „Ne, vztahy se nezhoršily. Pracuji tady rok a tak jak to bylo, to to zůstalo. Vztahy jsou normální. Na zahrádce se občas setká společnost Ukrajinců a společnost Rusů. Díky bohu, všechno je v klidu, všechno je normální.“

Mariánské Lázně | Foto: Kateřina Ayzpurvit, Radio Prague International

Paní Alla byla evakuována z ukrajinského Mariupolu do České republiky a skončila v Mariánských Lázních. Její syn navštěvuje hodiny českého jazyka v adaptační skupině, Alla získala práci. Mezi klienty hotelu, kde pracuje, je mnoho rusky mluvících turistů z Německa. Našla s nimi společnou řeč?

„S těmito rusky mluvícími Němci, pokud se to tak dá nazvat, komunikuji poměrně hodně. Většinou jsou to starší lidé, mluví plynně rusky. Všimla jsem si, že s ostatními lidmi z bývalého Sovětského svazu mluví opatrně, zároveň s porozuměním, ale i se strachem. Protože nejsou součástí těchto událostí, zažívají stejné důsledky jako my. Taky jim nedali na výběr, ani nečekali, že se něco takového stane. Pořád komunikují v ruštině, ale teď trochu s obavami.“