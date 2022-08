Začíná festival TrutnOFF BrnoON, přijedou například Reef nebo Julian Marley

V areálu Na Střelnici dnes začíná hudební festival TrutnOFF BrnoON. Navazuje na trutnovskou tradici, v Brně se koná potřetí, opět v termínu blízkém výročí okupace Československa v roce 1968. Pořadatelé letošní ročník věnují míru a svobodě Ukrajiny. Festival, na který každoročně míří tisíce návštěvníků, potrvá do neděle.

Hudební program předznamená mše pod širým nebem. Poté vystoupí kapela Mutanti hledaj východisko, šamanští bubeníci The Dhol Foundation nebo Monkey Bussines. Hvězdou pátečního programu jsou britští rockeři The Sisters of Mercy, v sobotu zahrají jejich krajané Reef a The Subways. V neděli festival uzavře Julian Marley, syn nejslavnějšího představitele žánru reggae Boba Marleyho.