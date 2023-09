Žádosti o důchod budou moci lidé podávat zřejmě také on-line

Žádosti o přiznání důchodu budou moci lidé podávat od prosince zřejmě také on-line. Možnost elektronického podání uzákoní vládní novela o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, kterou schválila Sněmovna hlasy téměř všech přítomných zákonodárců. Poslanci v ní upravili placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, a zjednodušili proces státní úhrady mzdy nebo platu zaměstnavatelům. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců kolem Davida Šimka (KDU-ČSL) například nově vymezuje skupinu lidí, kteří mohou o placené volno žádat, s cílem zlepšit jim podmínky. Možnost se má vztahovat i na tábory, které organizují třeba dobrovolní hasiči, sportovní kluby a církevní spolky. Na druhou stranu budou muset být takové organizace zapsané v rejstříku nejméně pět let místo nynějšího jednoho roku. Předkladatelé v důvodové zprávě uvedli, že předloni vyplatila správa sociálního zabezpečení na náhradách mzdy nebo platu 64,6 milionu korun, loni to bylo 102,7 milionu korun. Předpokládají, že částka bude růst. Vládní novela mění od ledna také termíny výplaty penzí. Bude jich méně a důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Termínů pro výplatu penzí by mělo být nově pět, a to v sudé dny první poloviny měsíce. Nyní je termínů 12.