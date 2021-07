Zájem lidí o vakcinační centra s povinnou registrací klesá

Vakcinační centra, do kterých je nutná registrace, možná nebudou mít už kolem 10. srpna koho očkovat. Vyplývá to z predikce nezávislého webu COVID očkování. Podle jeho dat teď zdravotníci v těchto centrech lidem dávají hlavně druhé dávky a na ty první se hlásí minimum osob. V některých krajích do center s povinnou registrací chodí méně lidí už teď. Například v Jihomoravském kraji už proto některá vakcinační centra začala omezovat činnost.Ministerstvo zdravotnictví o klesajícím zájmu o očkovací centra s povinnou registrací ví. Víc vakcín chce proto dávat mobilním očkovacím týmům nebo vakcinačním centrům, ve kterých není potřeba si termín rezervovat předem.