Zájem o očkování proti koronaviru dál roste, většinou jde o posilující dávky

Za sobotu hygienici evidují téměř 11 tisíc nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Ukazují to data ministerstva zdravotnictví. V mezitýdenním srovnání tak lidí s pozitivním testem ubylo, a to o přibližně 1.500. A nižší je také počet hospitalizovaných s covidem-19. V nemocnicích je s ním teď přes 6.400 lidí, v předchozích dnech to přitom bylo kolem sedmi tisíc. Ve vážném stavu je i dál přes tisíc pacientů. Nákaza se momentálně šíří hlavně ve východní polovině republiky - nejvíc nakažených je v posledním týdnu v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na na Olomoucku, Kroměřížsku a v okrese Uherské Hradiště.

Zájem o očkování proti koronaviru v Česku dál roste. Lékaři tento týden naočkovali přes 410 tisíc dávek vakcín. To je o zhruba 100 tisíc víc než za předchozí týden. Většinou šlo o posilovací dávku. Naopak klesá zájem o první dávky. Zájem lidí se proto kraje snaží podpořit mobilními očkovacími týmy.