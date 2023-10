Zámky ve Vsetíně i Valašském Meziříčí nabídnou výstavu nasbíraných hub

Na zámku ve Vsetíně a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku budou výstavy živých hub. Konat se budou od úterý do neděle 8. října. Nabídnou ukázky čerstvě nasbíraných hub z různých koutů Valašska, mykologické poradny, komentované prohlídky a vycházky či edukační programy pro školy, sdělil ČTK Jiří Koňařík, mluvčí Muzea regionu Valašsko, které zámky spravuje. "Většina rekreačních houbařů se při sběru zaměřuje hlavně na ty své osvědčené favority a mnohdy ani netuší, jak velké bohatství druhů okolní příroda doopravdy nabízí. To se právě snaží změnit Muzeum regionu Valašsko, které už řadu let pořádá pro veřejnost Výstavy živých hub. Návštěvníci si mohou prohlédnout vzácné i běžné houby, které muzejníci posbírají na různých místech Valašska a pak je nechají určit zkušeným mykologům," uvedl mluvčí.