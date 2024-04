Zástupci parlamentů V4 se shodli na potřebě další reformy migrační politiky EU

Představitelé bezpečnostních a branných výborů parlamentů zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) se shodli na nutnosti další reformy unijní migrační a azylové politiky po letošních volbách Evropského parlamentu, která by vedla ke snížení migračního tlaku na Evropu. Uvedli to v deklaraci, kterou podepsali v Praze. Novinářům to řekl předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). Migraci z jihovýchodu a z jihu je podle něho obtížné řešit. "Ve svém důsledku tito migranti nerespektují žádná pravidla, rozrušují nejenom mezinárodní řád, ale také právní systém v každé z našich zemí. Dotýká se to až našich základních hodnot," uvedl Žáček na jednání delegací. Přijímaná podoba unijního migračního paktu podle něho "nevyhovuje snad nikomu", nejhorší by ale podle něho bylo nedělat nic. Už nyní je třeba jednat o další reformě evropské migrační politiky, uvedl Žáček. "Uznáváme potřebu další reformy migrační a azylové politiky EU po evropských volbách s cílem výrazně snížit migrační tlak," stojí v dokumentu. Píše se v něm například o posílení ochrany vnějších unijních hranic, boji proti převaděčství a o posílení návratové politiky.