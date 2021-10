Zástupci škol jsou proti rouškám ve výuce, větší smysl vidí v testování

Zástupci školských asociací nesouhlasí s návrhem ministerstva zdravotnictví, aby děti starší 12 let nosily ve výuce roušky. Větší smysl by podle nich ve školách mělo testování na covid-19. Hranici 12 let pro nošení roušek označili za problematickou, protože ve třídách jsou různě staré děti a nákaza koronavirem se šíří i mezi mladšími. Zatím se podle nich také vůbec nehovořilo o tom, jaká opatření by v případě zavedení roušek ve výuce měla platit pro tělocvik. ČTK to řekli předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Oba zástupci asociací se rovněž pozastavili nad tím, že návrh ministerstva zdravotnictví předpokládá pro povinnost nošení roušek ve škole věkovou hranici 12 let. Poukázali na to, že například v šesté třídě, kam chodí nejčastěji žáci ve věku 11 a 12 let, by pak byla třeba polovina dětí s rouškou a druhá část bez ní.